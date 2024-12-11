Месси и его коллеги по цеху в Центре Гейдара Алиева!
16:41 721
Легенды мирового футбола, включая Лионеля Месси, Луиса Суареса, Серхио Бускетса и Жорди Альбу, находящиеся с визитом в Баку, 11 декабря побывали в Центре Гейдара Алиева.
Гости встретились с директором Центра Анаром Алиевым, а также посетили представленные в центре выставки.
Лионель Месси и его товарищи по команде ознакомились с коллекцией ковров «Танец узоров», выставкой классических автомобилей и другими экспозициями.
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