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Хаменеи готовится к новой войне в Сирии
Новость дня
Хаменеи готовится к новой войне в Сирии

Россия проигрывает. Теперь Турция хозяин региона

The Telegraph
16:52 373

Тогда как Украина «медленно проигрывает» на поле боя, Россия «проигрывает в экономической отрасли», пишет The Telegraph.

Эксперты отмечают, что доходы Кремля от экспорта нефти слишком малы, чтобы поддерживать войну высокой интенсивности и что никто не одолжит президенту России Владимиру Путину «ни копейки». Поэтому Россия находится все ближе к ближе к тому, чтобы выйти из-под «экономического» контроля.

Перегретая военная экономика России очень похожа на неработающую военную экономику Германии конца 1917 года, у которой закончились квалифицированные кадры и которая оказалась в чрезвычайно затруднительном состоянии после трех лет блокады союзников, как позже показали логистические неудачи наступления Людендорфа, пишет The Telegraph.

Особенно это подчеркивает ситуация в Сирии, где рухнул режим Башара Асада, из-за чего пошатнулся авторитет Путина на Ближнем Востоке. Он ничего не смог сделать, чтобы спасти своего единственного государственного союзника в арабском мире.

«Пределы российской военной мощи стали очевидны. Теперь Турция хозяин региона. И Путин вступает в мирные переговоры по Украине с позиции слабости», - отметил научный сотрудник Chatham House Тим Эш.

Сообщается, что Россия и Украина ожидают ультиматумов со стороны Трампа. Если президент Украины Владимир Зеленский откажется от мирных условий, США прекратят всю военную помощь, если Путин будет тянуть время, США усилят военные меры и начнут «ковровые бомбардировки» российской экономики. Отмечается, что два года экономика России «держалась молодцом», но на третий год стало труднее. 

Также в тексте подчеркивается важность санкций США, которые были введены три недели назад против Газпромбанка и более 50 других российских банков, связанных с глобальными транзакциями. Это значительно усложнило возможности России торговать энергоресурсами и покупать технологии на черном рынке. Из-за чего вскоре упал рубль по соотношению к доллару, евро и другим валютам.

Мало кто предвидел внезапный и полный крах советского режима, хотя все признаки экономического упадка и имперских замашек были налицо уже в 1989 году.

«Режим Путина еще не достиг этой точки, но достаточно еще одного изменения на Ближнем Востоке, чтобы все встало на свои места. Если Саудовская Аравия снова решит наводнить мир дешевой нефтью, чтобы вернуть себе долю рынка - как предсказывают многие, - нефть упадет ниже 40 долларов, а Россия выйдет из-под экономического контроля», - говорится в материале.

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