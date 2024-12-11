Развязка приближается: Иванишвили не свергнуть

Грузинским протестам исполнилось ровно две недели, но никакого света в конце тоннеля, пусть даже с призрачными шансами на завершение нынешнего кризиса, пока не видно. Создавшуюся на данный момент ситуацию все еще можно оценить как стратегическое равновесие, когда ни одна из сторон не может быстро и эффективно переломить ее в свою пользу. У противников власти достаточная общественная поддержка и идейная мотивация, позволяющая не сломаться под натиском государственной машины.

Однако и власть накопила достаточный силовой ресурс, позволяющий сдерживать протесты любых масштабов, что, конечно, дает ей преимущество. Словом, если описывать нынешнее уличное противостояние языком военных действий, то оппозиция наступает, а «Грузинская мечта» держит оборону. И хотя в наступлении, как известно, необходимо значительно больше сил, чем в обороне, у протестующих в Грузии этого перевеса, к сожалению, нет. Наоборот, простая математика доказывает, что в Грузии в расчете на душу населения концентрация сил подавления общественного протеста в разы выше, чем, скажем, на киевском Майдане. К примеру, на сегодняшний день на подавление протестов брошены около четырех тысяч сотрудников МВД Грузии, включая подразделения спецназа. То есть примерно столько же, сколько насчитывал печально известный «Беркут», бойцы которого дубинками разгоняли протестующих на Майдане. Понятно, что в Украине были и подразделения внутренних войск, и некоторое количество стрелков СБУ… Но в любом случае с учетом того, что население Грузии в одиннадцать раз меньше Украины образца 2014 года, преимущество в силе явно на стороне сдерживающих протесты. Тем более что и задачи перед ними поставлены серьезные – подавить протесты не только на митингах, но и в обществе в целом.

Учитывая же, что общее количество задержанных в Грузии уже превысило четыреста человек, из которых более чем тридцати грозят тюремные сроки до семи лет (что, впрочем, никого не останавливает), то даже четырех тысяч может не хватить. Судя по всему, это понимает и власть, которая в последние дни сменила тактику. Если в первые десять дней протестов главной целью властей было силовое подавление, вылившееся в разгоны и массовые побоища, то на одиннадцатый день наметилась полная смена декораций. Словно кто-то невидимый решительно нажал на кнопку «стоп». Демонстранты, пришедшие 8 декабря на очередную акцию протеста, увидели нечто совершенно непривычное – ни полиции, ни спецназа поблизости не было. Три машины с водометами грозно посверкивали фарами примерно в полукилометре от места событий, и все – вокруг больше не было ни души. Та же картина наблюдалась девятого декабря, потом десятого… Как известно, один раз – это случайность, но три – уже система. Лидеры «Грузинской мечты», видимо, сообразив, что, пытаясь силой подавить волны протестов, они просто бьются головой об стену, перешли на более щадящий и в то же время эффективный режим – демонстративный игнор. Дескать, пусть себе собираются, пусть митингуют, нам-то что с этого?! К слову, логика вполне понятная, остается лишь сожалеть, что власть не обратилась к этой модели поведения с первого же дня протестов. Тем более что опыт на этом направлении накоплен немалый. В 2009 году, когда в Тбилиси начались масштабные демонстрации с требованием отставки Михаила Саакашвили и его команды, одним из элементов протеста были символические клетки, размещенные по всему проспекту Руставели. Тогда митингующие наглухо перекрывали улицы, весь центр Тбилиси был блокирован, парламент не работал, а его тогдашний спикер Давид Бакрадзе принимал иностранные делегации в помещении в отеле «Метехи-Шератон».

Хаос в городе продлился тогда три месяца, однако полиция даже на пушечный выстрел не приближалась к местам проведения акций. В итоге протестное движение выдохлось само по себе, без какого-либо вмешательства со стороны властей. Как это ни парадоксально, но «мечтатели», люто ненавидящие Михаила Саакашвили, похоже, только что использовали «копирайт» экс-президента Грузии. Пока нет никаких признаков того, что принцип «надоест – разойдутся» сработает – в конце концов, прошло всего две недели. Но, как говорится, впереди еще вся жизнь… В рамках нового подхода митинги уже не разгоняют, а репрессии против гражданского общества и активистов хоть и продолжаются, но в существенно более скромных масштабах. Впрочем, совсем мирно и красиво у властей все равно не получится, поскольку 14 декабря следует ждать резкого обострения - в этот день в парламенте Грузии будут выбирать нового президента, а на 29 декабря намечена его инаугурация. И что будет после Нового года, совершенно непонятно. Продолжится ли движение протеста с нынешней силой? Насколько верны слухи о том, что с избранием нового президента «Грузинская мечта» намерена ввести в стране чрезвычайное положение и комендантский час, что в свою очередь потребует от движения протеста новых жертв и усилий?