11 декабря состоялось мероприятие на тему «Интернационализация науки и высшего образования», которое было организовано Государственным агентством по науке и высшему образованию.

В мероприятии приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, руководители и представители соответствующих государственных учреждений, научных и высших учебных заведений и т.д.

Выступившая со вступительной речью директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькар Саттарова подчеркнула цель и важность мероприятия с точки зрения интернационализации науки и высшего образования.

Выступая, министр науки и образования Эмин Амруллаев затронул вопросы повышения международного рейтинга азербайджанских вузов, стимулирования научно-исследовательского процесса в высших учебных заведениях, организации деятельности в направлении развития науки в стране и других вопросов.