Пожизненное за сотрудничество со странами НАТО

Российские правоохранительные органы будут квалифицировать как государственную измену отправление россиянами заявок на гранты от организаций из стран НАТО, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Об этом информирует The Moscow Times.

«В условиях проведения СВО (так в РФ называют войну против Украины – ред.) подобное сотрудничество с НАТО — военным блоком, ведущим против нашей страны необъявленную войну и стремящимся нанести поражение России, — может быть квалифицировано по статье 275 УК РФ «Государственная измена», — сказал Пискарев.

По его словам, сейчас страны НАТО предлагают «лояльным представителям российского гражданского общества» гранты в размере 25 тыс. евро. Таким образом структуры НАТО и их спецслужбы пытаются привлечь к сотрудничеству работников НКО, СМИ, молодежных организаций, аналитиков и ученых, «разделяющих ценности альянса». «В данном случае прием заявок на гранты — [это] не что иное, как сбор персональных данных для последующей обработки», — заявил российский депутат.

Весной 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс (УК), которые ужесточали наказание за государственную измену. За шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи государству в деятельности, направленной против России, будет грозить наказание в виде пожизненного заключения. До этого закон устанавливал максимальную ответственность за это в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.