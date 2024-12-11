USD 1.7000
EUR 1.7893
RUB 1.6487
Подписаться на уведомления
Хаменеи готовится к новой войне в Сирии
Новость дня
Хаменеи готовится к новой войне в Сирии

Пожизненное за сотрудничество со странами НАТО

18:12 1071

Российские правоохранительные органы будут квалифицировать как государственную измену отправление россиянами заявок на гранты от организаций из стран НАТО, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Об этом информирует The Moscow Times.

«В условиях проведения СВО (так в РФ называют войну против Украины – ред.) подобное сотрудничество с НАТО — военным блоком, ведущим против нашей страны необъявленную войну и стремящимся нанести поражение России, — может быть квалифицировано по статье 275 УК РФ «Государственная измена», — сказал Пискарев.

По его словам, сейчас страны НАТО предлагают «лояльным представителям российского гражданского общества» гранты в размере 25 тыс. евро. Таким образом структуры НАТО и их спецслужбы пытаются привлечь к сотрудничеству работников НКО, СМИ, молодежных организаций, аналитиков и ученых, «разделяющих ценности альянса». «В данном случае прием заявок на гранты — [это] не что иное, как сбор персональных данных для последующей обработки», — заявил российский депутат.

Весной 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс (УК), которые ужесточали наказание за государственную измену. За шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи государству в деятельности, направленной против России, будет грозить наказание в виде пожизненного заключения. До этого закон устанавливал максимальную ответственность за это в виде лишения свободы сроком до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

Из Еревана в Баку вылетел чартерный рейс
Из Еревана в Баку вылетел чартерный рейс
18:57 176
Западное оружие для России через Армению, Грузию...
Западное оружие для России через Армению, Грузию...
18:25 1039
У Хаменеи либо пирузи, либо сатанисты с сионистами
У Хаменеи либо пирузи, либо сатанисты с сионистами горячая тема
16:21 2664
Опасная игра Израиля в Сирии
Опасная игра Израиля в Сирии наш комментарий
11:24 5398
Сожгли могилу отца Асада
Сожгли могилу отца Асада ВИДЕО; обновлено 17:06
17:06 10612
Курдские террористы вооружились ракетами «Куб» и готовятся к боям с турецкой авиацией
Курдские террористы вооружились ракетами «Куб» и готовятся к боям с турецкой авиацией видео; о развитии ситуации
14:15 5349
Месси и его коллеги по цеху в Центре Гейдара Алиева!
Месси и его коллеги по цеху в Центре Гейдара Алиева! фото
16:41 3081
Новые власти Сирии арестовали охранников печально известной тюрьмы Седная
Новые власти Сирии арестовали охранников печально известной тюрьмы Седная видео
16:30 3160
Почему аль-Башир? И зачем переносят столицу в Алеппо?
Почему аль-Башир? И зачем переносят столицу в Алеппо? новые вопросы
02:07 12088
Маршрут побега Асада из Сирии
Маршрут побега Асада из Сирии
15:23 5203
Атака на российские города: удар по нефтебазе
Атака на российские города: удар по нефтебазе обновлено 14:52
14:52 8191

ЭТО ВАЖНО

Из Еревана в Баку вылетел чартерный рейс
Из Еревана в Баку вылетел чартерный рейс
18:57 176
Западное оружие для России через Армению, Грузию...
Западное оружие для России через Армению, Грузию...
18:25 1039
У Хаменеи либо пирузи, либо сатанисты с сионистами
У Хаменеи либо пирузи, либо сатанисты с сионистами горячая тема
16:21 2664
Опасная игра Израиля в Сирии
Опасная игра Израиля в Сирии наш комментарий
11:24 5398
Сожгли могилу отца Асада
Сожгли могилу отца Асада ВИДЕО; обновлено 17:06
17:06 10612
Курдские террористы вооружились ракетами «Куб» и готовятся к боям с турецкой авиацией
Курдские террористы вооружились ракетами «Куб» и готовятся к боям с турецкой авиацией видео; о развитии ситуации
14:15 5349
Месси и его коллеги по цеху в Центре Гейдара Алиева!
Месси и его коллеги по цеху в Центре Гейдара Алиева! фото
16:41 3081
Новые власти Сирии арестовали охранников печально известной тюрьмы Седная
Новые власти Сирии арестовали охранников печально известной тюрьмы Седная видео
16:30 3160
Почему аль-Башир? И зачем переносят столицу в Алеппо?
Почему аль-Башир? И зачем переносят столицу в Алеппо? новые вопросы
02:07 12088
Маршрут побега Асада из Сирии
Маршрут побега Асада из Сирии
15:23 5203
Атака на российские города: удар по нефтебазе
Атака на российские города: удар по нефтебазе обновлено 14:52
14:52 8191
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться