Западное оружие для России через Армению, Грузию...

Российские снайперы получают тысячи винтовок и миллионы патронов из стран Запада, несмотря на действующее с 2014 года эмбарго на поставки оружия в Россию. В расследовании The Insider говорится, что оружие поступает через страны — соседи России.

Авторы расследования установили, что компании из Евросоюза, США и Турции в последние годы в несколько раз увеличили поставки оружия в Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Так, по данным UN Comtrade, экспорт в Армению, Грузию, Казахстан и Кыргызстан с 2020 по 2023 год вырос в два с половиной раза: с 19 556 единиц оружия до 53 211.

Экспорт винтовок и ружей из Италии в Армению за четыре года вырос почти в 30 раз — с 68 единиц оружия в 2019-м до 1862 в 2023 году. Кыргызстан, который в 2020 и 2021 годах не покупал оружие в Италии, в 2022 году получил 882 единицы, в 2023-м — 4434. Экспорт оружия из Турции в Грузию вырос с 8426 единиц в 2019-м до 18 843 в 2023-м.

The Insider отмечает, что самым крупным европейским производителем оружия, который связан с Россией, оказался люксембургский холдинг Beretta. В июне 2024 года российский импортер оружия Beretta попал в SDN-лист Минфина США, при этом холдинг Beretta, несмотря на санкции, остается мажоритарным собственником российской компании.

Среди других поставщиков снайперских винтовок и охотничьих ружей, которые потенциально могут передаваться в Россию, — оружейный магазин ABF из американского штата Колорадо. Согласно таможенным данным, которые приводит The Insider, в 2022–2023 годах компания поставила в Казахстан 53 винтовки Accuracy International, Cadex Defence, FN Herstal, Patriot Ordnance Factory и Proof Research.

Многие российские снайперы, как отмечает The Insider, продолжают использовать западные винтовки и патроны вместо российского оружия. Об этом, например, говорят протоколы соревнований снайперов, прошедших в сентябре 2024 года на полигоне Ангарский в Крыму. В них участвовали снайперы из спецподразделений Минобороны и силовых структур, а также гражданские стрелки. Винтовки российского производства на дистанции 1600 метров использовали семь стрелков из 36, российские патроны — только четверо.