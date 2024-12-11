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Хаменеи готовится к новой войне в Сирии
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Хаменеи готовится к новой войне в Сирии

От восьми до девяти лет участникам антиизраильских беспорядков в Махачкале

18:45 237

Суд Ставропольского края приговорил участников антиизраильских беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года к лишению свободы на сроки от 8 до 9 лет в колонии общего режима. Об этом решении сообщила в среду, 11 декабря, региональная прокуратура.

Суд признал семерых жителей Дагестана виновными по статьям УК РФ о массовых беспорядках и погромах, а также небезопасном поведении на объекте транспортной инфраструктуры. Кроме того, один из подсудимых признан виновным в применении насилия против полицейских.

«Жанмирза Алиев, Али Амирханов, Алимурат Бабатов, Запир Батырбеков, Рамазан Карнаев, Исмаил Салмаханов, Махач Тучуев в аэропорту «Уйташ» на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества», - сообщила прокуратура. Там же отмечается, что погромщики нанесли аэропорту ущерб на 24 млн рублей и ранили 23 представителя власти.

Несколько сотен человек вечером 29 октября 2023 года захватили аэропорт Махачкалы, пытаясь найти пассажиров транзитного рейса из Тель-Авива. Собравшиеся выступали против действий Израиля в Газе и требовали изгнать евреев из региона. Толпа ворвалась в здание аэропорта и проникла на взлетно-посадочную полосу.

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