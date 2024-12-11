От восьми до девяти лет участникам антиизраильских беспорядков в Махачкале

Суд Ставропольского края приговорил участников антиизраильских беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года к лишению свободы на сроки от 8 до 9 лет в колонии общего режима. Об этом решении сообщила в среду, 11 декабря, региональная прокуратура.

Суд признал семерых жителей Дагестана виновными по статьям УК РФ о массовых беспорядках и погромах, а также небезопасном поведении на объекте транспортной инфраструктуры. Кроме того, один из подсудимых признан виновным в применении насилия против полицейских.