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Армяне сообщают, что самолеты летят из Еревана в Баку

18:57 3765

Самолет польской чартерной авиакомпании Enter Air вылетел из аэропорта Еревана днем 11 декабря и взял курс на Баку, сообщают армянские издания со ссылкой на данные Flightradar24.

В аэропорту «Звартноц» заявили, что «рейс заказан международной авиакомпанией. Это не первый случай в истории армянской авиации. Рейсы из Еревана в Баку и в обратном направлении, заказанные чартерными авиакомпаниями, выполнялись и ранее».

Заказчика в аэропорту Еревана не назвали.

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