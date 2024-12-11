Армяне сообщают, что самолеты летят из Еревана в Баку
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Самолет польской чартерной авиакомпании Enter Air вылетел из аэропорта Еревана днем 11 декабря и взял курс на Баку, сообщают армянские издания со ссылкой на данные Flightradar24.
В аэропорту «Звартноц» заявили, что «рейс заказан международной авиакомпанией. Это не первый случай в истории армянской авиации. Рейсы из Еревана в Баку и в обратном направлении, заказанные чартерными авиакомпаниями, выполнялись и ранее».
Заказчика в аэропорту Еревана не назвали.
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