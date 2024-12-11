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Разведка США предупреждает: Украине грозит новый удар «Орешником»

новость дополнена 19:27
19:27 2107

Согласно оценке разведки США, Россия может снова применить экспериментальную баллистическую систему «Орешник» для удара по Украине в «ближайшие дни», сообщают Associated Press и Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседника AP, применение «Орешника» в США рассматривают скорее как попытку запугивания, чем как переломный момент на поле боя. По его словам, у России всего несколько таких ракет и они несут меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые регулярно запускались по Украине.

Источник Reuters заявил, что Вашингтон не считает, что «Орешник» изменит ход войны: «Cкорее всего, это будет еще одна попытка России терроризировать Украину, которая потерпит неудачу».

21 ноября ВСУ заявили, что Россия впервые атаковала Днепр с применением межконтинентальной баллистической ракеты. Позже президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором сказал, что российские военные нанесли удар по объекту оборонно-промышленного комплекса в Днепре баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. По его словам, это стало успешным испытанием одной из новейших баллистических ракетных систем средней дальности под названием «Орешник». Применение «Орешника», по словам Путина, стало ответом на удары западным оружием — ракетами ATACMS и Storm Shadow — по Брянской и Курской областям. 11 декабря Минобороны России заявило, что ВСУ вновь применили ATACMS — в этот раз для удара по военному аэродрому в Таганроге. В ведомстве утверждают, что две ракеты из шести были сбиты, остальные четыре отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

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