Русские в 2 километрах от стратегического города

Российская армия, продолжающая наступление в Украине, находится в двух километрах от стратегически важного города Покровск в Донецкой области. Хотя Киев официально не объявил об усилении угрозы вокруг Покровска, украинские бойцы в социальных сетях сообщают, что россияне уже продвинулись непосредственно к окрестностям. «До первых домов на юге Покровска от позиций русских — меньше двух километров», — написал один из бойцов.

По словам российского пропагандиста Юрия Подоляки, российская армия приближается к Покровску, до административной границы которого осталось менее двух километров. По его оценке, войска находятся в 8 километрах от стратегической шахты «Красноармейская-Западная №1». Он напомнил, что эта шахта обеспечивает до половины потребностей украинской металлургии. Ранее в Ассоциации сталелитейщиков Украины признали, что потеря данного объекта приведет к миллиардным убыткам для украинского бюджета, фактически поставив под угрозу всю металлургическую отрасль страны. По данным украинских аналитиков, в 2023 году более 90 процентов потребностей Украины в коксующемся угле обеспечивались поставками именно с этой шахты. Для укрепления позиций на Покровском направлении Украина перебросила два батальона, которые должны предотвратить дальнейшее отступление украинских войск. По данным источников, усиление направлено в район населенного пункта Шевченко, где интенсивность боевых действий значительно возросла.

Отметим, что россияне изменили тактику в ходе нескольких месяцев наступления на город Покровск и пытаются окружить его через окрестности. Захват поселка Шевченко два дня назад увеличил риск окружения. Также сообщается, что российские войска вошли в северную часть населенного пункта Даченское, что в нескольких километрах к югу от Покровска. Это свидетельствует о том, что южный фланг обороны ВСУ на этом направлении сузился до предела. Украинские войска с потерями вынуждены отступать все ближе к городской черте, в то время как ВС России растягивают оборону противника, продвигаясь и к юго-западу от Покровска. OSINT-проект DeepState (предположительно связанный с Минобороны Украины) пишет, что в районе Покровска российская армия за неделю расширила свои позиции на 33 квадратных километра. Оккупированы населенные пункты Новопустынка и Берестки. Также значительное продвижение российских войск было зафиксировано в южной части Донецкой области. Там продолжается окружение таких населенных пунктов, как Курахово и Великая Новоселка.

Американский Институт изучения войны (ISW) пишет, что российская армия завершает подготовку к решительному броску на Покровск. Его предположительный сценарий — обход с юга, чему способствует успешное расширение плацдарма на этом направлении. Российские войска, в том числе подразделения 15-й мотострелковой бригады, еще в конце ноября начали продвигаться дальше на запад и северо-запад от Селидова вдоль оперативной линии Петровка - Пустынка - Желтое непосредственно к югу от Покровска. В случае захвата Покровска россияне выйдут к административным границам Днепропетровской области Украины. В настоящее время российские силы находятся на расстоянии 10-20 километров от этих границ. Источники сообщают, что линии обороны украинских войск в этой зоне фрагментарны, а инженерные сооружения недостаточно развиты, что открывает перед наступающими новые возможности для маневра.