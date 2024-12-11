МЧС и Аппарат омбудсмена провели конференцию

При совместной организации Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Аппарата омбудсмена состоялась конференция на тему «Великий лидер Гейдар Алиев и реформы в Азербайджане, основанные на правах человека». В конференции приняли участие заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Тапдыг Амирасланов и сотрудники министерства, уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева и сотрудники Аппарата омбудсмена, депутаты Милли Меджлиса Айдын Гусейнов и Айдын Мирзазаде, заведующий отделом истории Западного Азербайджана Института истории НАНА Джаби Бахрамов, заслуженный журналист Мубариз Аскеров и члены Общественного совета при МЧС.

Вначале участники конференции посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложили к нему цветы, затем ознакомились с Центром Гейдара Алиева. На мероприятии, которое началось с исполнения Государственного гимна, почтили минутой молчания память общенационального лидера. Тапдыг Амирасланов, выступив с приветственной речью, рассказал о славном жизненном пути общенационального лидера Гейдара Алиева, о его неоценимых заслугах перед азербайджанским народом. Отметив, что азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память исторической личности, замминистра подчеркнул, что общенациональным лидером были заложены прочные основы построения правового и демократического государства в Азербайджане. Было отмечено, что особое значение в государственной политике придавалось защите прав и свобод человека, проводимые в этой сфере реформы сыграли неоценимую роль в развитии общества и государства в целом. Омбудсмен Сабина Алиева, выступив на мероприятии, отметила, что у общенационального лидера Гейдара Алиева есть особые заслуги в формировании институциональной базы для создания органов по чрезвычайным ситуациям, под его руководством был сформирован стратегический подход в области управления чрезвычайными ситуациями. Омбудсмен отметила, что за время руководства Азербайджаном общенациональным лидером были проведены многочисленные реформы, направленные на развитие Азербайджана в общественно-политической, социально-экономической, правовой и других сферах.