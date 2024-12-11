МЧС и Аппарат омбудсмена провели конференцию
При совместной организации Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Аппарата омбудсмена состоялась конференция на тему «Великий лидер Гейдар Алиев и реформы в Азербайджане, основанные на правах человека».
В конференции приняли участие заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Тапдыг Амирасланов и сотрудники министерства, уполномоченный по правам человека Азербайджана (омбудсмен) Сабина Алиева и сотрудники Аппарата омбудсмена, депутаты Милли Меджлиса Айдын Гусейнов и Айдын Мирзазаде, заведующий отделом истории Западного Азербайджана Института истории НАНА Джаби Бахрамов, заслуженный журналист Мубариз Аскеров и члены Общественного совета при МЧС.
Вначале участники конференции посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложили к нему цветы, затем ознакомились с Центром Гейдара Алиева. На мероприятии, которое началось с исполнения Государственного гимна, почтили минутой молчания память общенационального лидера.
Тапдыг Амирасланов, выступив с приветственной речью, рассказал о славном жизненном пути общенационального лидера Гейдара Алиева, о его неоценимых заслугах перед азербайджанским народом. Отметив, что азербайджанский народ с глубоким уважением чтит память исторической личности, замминистра подчеркнул, что общенациональным лидером были заложены прочные основы построения правового и демократического государства в Азербайджане. Было отмечено, что особое значение в государственной политике придавалось защите прав и свобод человека, проводимые в этой сфере реформы сыграли неоценимую роль в развитии общества и государства в целом.
Омбудсмен Сабина Алиева, выступив на мероприятии, отметила, что у общенационального лидера Гейдара Алиева есть особые заслуги в формировании институциональной базы для создания органов по чрезвычайным ситуациям, под его руководством был сформирован стратегический подход в области управления чрезвычайными ситуациями. Омбудсмен отметила, что за время руководства Азербайджаном общенациональным лидером были проведены многочисленные реформы, направленные на развитие Азербайджана в общественно-политической, социально-экономической, правовой и других сферах.
Сабина Алиева отметила, что институт омбудсмена, служащий высшей цели государства - защите прав человека, был создан именно по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева.
Омбудсмен отметила, что широкомасштабная политика, фундамент которой заложен великим лидером Гейдаром Алиевым, в настоящее время успешно продолжается под руководством президента Ильхама Алиева, и что за последние годы достигнут ряд достижений в сфере прав человека.
Затем выступили депутаты Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде и Айдын Гусейнов, начальник Академии МЧС Баба Салаев, заведующий отделом истории Западного Азербайджана Института истории НАНА, доктор философии по истории Джаби Бахрамов и заслуженный журналист Мубариз Аскеров, которые рассказали о заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева перед народом Азербайджана, о его исторических шагах на пути становления и развития азербайджанского государства, поделились мнением о важности проводимых в Азербайджане широкомасштабных реформ в сфере строительства демократического и правового государства.
В завершение мероприятия был показан документальный фильм.