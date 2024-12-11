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Хаменеи готовится к новой войне в Сирии
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Хаменеи готовится к новой войне в Сирии

ФИФА объявила страны-хозяйки ЧМ-2030 и 2034

20:22 888

Саудовская Аравия официально стала хозяйкой чемпионата мира 2034 года, соответствующее решение  принято на внеочередном конгрессе ФИФА.

Саудовская Аравия была единственным претендентом на проведение турнира.

Также было утверждено проведение чемпионата мира 2030 года на трех континентах — большинство матчей примут Испания, Португалия и Марокко, еще три игры состоятся в Парагвае, Уругвае и Аргентине.

С 2026 года в чемпионатах мира будут участвовать по 48 команд.

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