Франция — Израилю: «Выведите войска…»

«Франция призывает Израиль к выводу войск из этого района и соблюдению суверенитета и территориальной целостности Сирии», — отметили во французском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Франции напомнили, что развертывание войск в районе Голан является нарушением сирийско-израильского соглашения о разъединении сил от 1974 года. «Франция вновь заявляет о своей полной поддержке Сил ООН по наблюдению за разъединением на Голанах, безопасность которых должна быть обеспечена», - отметили в министерстве.

8 декабря армия Израиля объявила, что заняла позиции в буферной зоне на Голанских высотах, с 1974 года разделявшей территории под израильским и сирийским контролем. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заверил, что это временная оборонительная мера, направленная на пресечение потенциальных угроз для его страны на сирийском направлении.