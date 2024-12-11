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Хаменеи готовится к новой войне в Сирии
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Хаменеи готовится к новой войне в Сирии

Франция — Израилю: «Выведите войска…»

20:37 504

Любое развертывание войск в буферной зоне в районе Голан является нарушением, Франция призывает Израиль вывести оттуда войска.

Об этом заявил представитель МИД республики на брифинге.

«Франция призывает Израиль к выводу войск из этого района и соблюдению суверенитета и территориальной целостности Сирии»,  отметили во французском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Франции напомнили, что развертывание войск в районе Голан является нарушением сирийско-израильского соглашения о разъединении сил от 1974 года. «Франция вновь заявляет о своей полной поддержке Сил ООН по наблюдению за разъединением на Голанах, безопасность которых должна быть обеспечена», - отметили в министерстве.

8 декабря армия Израиля объявила, что заняла позиции в буферной зоне на Голанских высотах, с 1974 года разделявшей территории под израильским и сирийским контролем. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заверил, что это временная оборонительная мера, направленная на пресечение потенциальных угроз для его страны на сирийском направлении.

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