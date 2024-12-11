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Нетаньяху обещает: Иерусалим навсегда под контролем Израиля

20:45 178

Израиль намерен навсегда сохранить за собой контроль над всеми частями Иерусалима и не допустит его раздела.

Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая на специальном заседании Кнессета (парламент) по случаю визита президента Парагвая Сантьяго Пеньи, который 12 декабря должен открыть посольство своей страны в Иерусалиме.

«57 лет назад мы объединили Иерусалим, и он никогда впредь не будет разделен. Иерусалим навечно останется единым под суверенитетом Израиля. Если нас здесь не будет, здесь будут фанатики, несущие смерть и разрушения по всему Ближнему Востоку. Мы не допустим этого. С помощью Всевышнего Израиль сохранит Иерусалим единым на поколения вперед», - сказал с парламентской трибуны Нетаньяху.

Израильтяне заняли восточную часть города во время войны 1967 года. Совет Безопасности ООН резолюцией 478 от 20 августа 1980 года отверг его право на Восточный Иерусалим и призвал членов всемирной организации вывести свои диппредставительства из города. В 2018 году по решению Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США, американское посольство в Израиле переехало из Тель-Авива в Иерусалим. Затем свои диппредставительства в этом городе открыли Гватемала, Гондурас, а также Косово. В сентябре 2023 года в Иерусалиме открылось посольство Папуа - Новой Гвинеи.

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