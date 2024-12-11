Нетаньяху обещает: Иерусалим навсегда под контролем Израиля

«57 лет назад мы объединили Иерусалим, и он никогда впредь не будет разделен. Иерусалим навечно останется единым под суверенитетом Израиля. Если нас здесь не будет, здесь будут фанатики, несущие смерть и разрушения по всему Ближнему Востоку. Мы не допустим этого. С помощью Всевышнего Израиль сохранит Иерусалим единым на поколения вперед», - сказал с парламентской трибуны Нетаньяху.

Израильтяне заняли восточную часть города во время войны 1967 года. Совет Безопасности ООН резолюцией 478 от 20 августа 1980 года отверг его право на Восточный Иерусалим и призвал членов всемирной организации вывести свои диппредставительства из города. В 2018 году по решению Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США, американское посольство в Израиле переехало из Тель-Авива в Иерусалим. Затем свои диппредставительства в этом городе открыли Гватемала, Гондурас, а также Косово. В сентябре 2023 года в Иерусалиме открылось посольство Папуа - Новой Гвинеи.