USD 1.7000
EUR 1.7893
RUB 1.6487
Подписаться на уведомления
Хаменеи готовится к новой войне в Сирии
Новость дня
Хаменеи готовится к новой войне в Сирии

Почему Израиль наступает на демократическую Сирию?

экс-посол и аналитик Аркадий Мильман в прямом эфире haqqin.az
Отдел информации
20:54 2160

События в Сирии приобрели совершенно неожиданное развитие. После крушения диктаторского режима Асада в новую геополитическую игру неожиданно вступил Израиль. Армия еврейского государства оккупировала буферную зону у Голанских высот и в буквальном смысле стирает военно-промышленные объекты сирийской армии. Каковы мотивы, побудившие Израиль, который воздерживался от столкновения с армией Асада, начать оккупацию сирийских земель в период становления новой и демократической Сирии?

Аркадий Мильман

На вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева отвечает известный израильский дипломат и аналитик Аркадий Мильман.

А.Мильман являлся послом Израиля в Казахстане, Азербайджане и России. В настоящее время руководит программой в Институте исследований в сфере нацбезопасности (INSS).

Прямой эфир haqqin.az начнется через несколько часов в 00.00 по бакинскому времени. Оставайтесь с нами. И не забудьте подписаться на наш YouТube-канал.

Почему Израиль наступает на демократическую Сирию?
Почему Израиль наступает на демократическую Сирию? экс-посол и аналитик Аркадий Мильман в прямом эфире haqqin.az
20:54 2161
Курдские террористы вооружились ракетами «Куб» и готовятся к боям с турецкой авиацией
Курдские террористы вооружились ракетами «Куб» и готовятся к боям с турецкой авиацией видео; о развитии ситуации
14:15 6650
Ильхам Алиев поделился публикацией о Гейдаре Алиеве
Ильхам Алиев поделился публикацией о Гейдаре Алиеве
21:23 1032
Месси в Азербайджане: Аллея почетного захоронения, карабахские скакуны, встреча с фанатами, Центр Гейдара Алиева
Месси в Азербайджане: Аллея почетного захоронения, карабахские скакуны, встреча с фанатами, Центр Гейдара Алиева ФОТО, ВИДЕО
21:08 2038
Рубль снова резко обвалился
Рубль снова резко обвалился
20:59 2970
Русские в 2 километрах от стратегического города
Русские в 2 километрах от стратегического города о развитии ситуации
19:57 3899
Повстанцы взяли в плен командующего спецназом Сирии
Повстанцы взяли в плен командующего спецназом Сирии видео
20:30 3374
Али Асадов прилетел в Москву
Али Асадов прилетел в Москву фото
20:05 1990
Развязка приближается: Иванишвили не свергнуть
Развязка приближается: Иванишвили не свергнуть haqqin.az из Тбилиси
17:58 5440
В России зачистка кинолент: начали с Ахеджаковой в «Иронии судьбы, или С легким паром!»
В России зачистка кинолент: начали с Ахеджаковой в «Иронии судьбы, или С легким паром!» наши подробности; все еще актуально
13:30 7106
Разведка США предупреждает: Украине грозит новый удар «Орешником»
Разведка США предупреждает: Украине грозит новый удар «Орешником» новость дополнена 19:27
19:27 3060

ЭТО ВАЖНО

Почему Израиль наступает на демократическую Сирию?
Почему Израиль наступает на демократическую Сирию? экс-посол и аналитик Аркадий Мильман в прямом эфире haqqin.az
20:54 2161
Курдские террористы вооружились ракетами «Куб» и готовятся к боям с турецкой авиацией
Курдские террористы вооружились ракетами «Куб» и готовятся к боям с турецкой авиацией видео; о развитии ситуации
14:15 6650
Ильхам Алиев поделился публикацией о Гейдаре Алиеве
Ильхам Алиев поделился публикацией о Гейдаре Алиеве
21:23 1032
Месси в Азербайджане: Аллея почетного захоронения, карабахские скакуны, встреча с фанатами, Центр Гейдара Алиева
Месси в Азербайджане: Аллея почетного захоронения, карабахские скакуны, встреча с фанатами, Центр Гейдара Алиева ФОТО, ВИДЕО
21:08 2038
Рубль снова резко обвалился
Рубль снова резко обвалился
20:59 2970
Русские в 2 километрах от стратегического города
Русские в 2 километрах от стратегического города о развитии ситуации
19:57 3899
Повстанцы взяли в плен командующего спецназом Сирии
Повстанцы взяли в плен командующего спецназом Сирии видео
20:30 3374
Али Асадов прилетел в Москву
Али Асадов прилетел в Москву фото
20:05 1990
Развязка приближается: Иванишвили не свергнуть
Развязка приближается: Иванишвили не свергнуть haqqin.az из Тбилиси
17:58 5440
В России зачистка кинолент: начали с Ахеджаковой в «Иронии судьбы, или С легким паром!»
В России зачистка кинолент: начали с Ахеджаковой в «Иронии судьбы, или С легким паром!» наши подробности; все еще актуально
13:30 7106
Разведка США предупреждает: Украине грозит новый удар «Орешником»
Разведка США предупреждает: Украине грозит новый удар «Орешником» новость дополнена 19:27
19:27 3060
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться