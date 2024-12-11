Почему Израиль наступает на демократическую Сирию?

События в Сирии приобрели совершенно неожиданное развитие. После крушения диктаторского режима Асада в новую геополитическую игру неожиданно вступил Израиль. Армия еврейского государства оккупировала буферную зону у Голанских высот и в буквальном смысле стирает военно-промышленные объекты сирийской армии. Каковы мотивы, побудившие Израиль, который воздерживался от столкновения с армией Асада, начать оккупацию сирийских земель в период становления новой и демократической Сирии?

На вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева отвечает известный израильский дипломат и аналитик Аркадий Мильман.

А.Мильман являлся послом Израиля в Казахстане, Азербайджане и России. В настоящее время руководит программой в Институте исследований в сфере нацбезопасности (INSS).

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