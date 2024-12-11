Рубль снова резко обвалился

После нескольких дней укрепления курс рубля снова обвалился. В среду, 11 декабря, доллар на рынке Forex подскочил почти на 7 рублей и достигал на пике 108,72 рубля — максимального значения со 2 декабря, передает The Moscow Times.

Курс евро взлетел на 5,5 рубля, до 114 рублей. Юань на Московской бирже прибавил больше 2% и пробил отметку 14 рублей впервые с конца прошлой недели: сделки с расчетом «завтра» заключались по 14,06 рубля за юань.

По словам инвестбанкира Евгения Когана, новый обвал рубля, возможно, связан с потенциальными санкциями США. Ранее Bloomberg сообщал, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность ужесточения ограничений на российский нефтяной экспорт до иранского уровня.

В конце ноября рубль обвалился до минимумов с марта 2022 года — выше 114 рублей за доллар, больше 120 — за евро и 15,2 рубля за юань.