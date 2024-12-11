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Месси в Азербайджане: Аллея почетного захоронения, карабахские скакуны, встреча с фанатами, Центр Гейдара Алиева

ФОТО, ВИДЕО
Отдел спорта
21:08 2040

Однодневный визит Лионеля Месси, Луиса Суареса, Жорди Альбы и Серхио Бускетса в Баку завершился.

Прилетевшие минувшей ночью гости покинули Азербайджан. Помимо встречи с многочисленными зрителями, которая состоялась днем в Baku Crystal Hall, Месси и его друзья посетили сегодня Аллею почетного захоронения, где возложили цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, побывали на ипподроме, посмотрев там на карабахских скакунов, а также ознакомились с Центром Гейдара Алиева.

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