Месси в Азербайджане: Аллея почетного захоронения, карабахские скакуны, встреча с фанатами, Центр Гейдара Алиева
21:08 2040
Однодневный визит Лионеля Месси, Луиса Суареса, Жорди Альбы и Серхио Бускетса в Баку завершился.
Прилетевшие минувшей ночью гости покинули Азербайджан. Помимо встречи с многочисленными зрителями, которая состоялась днем в Baku Crystal Hall, Месси и его друзья посетили сегодня Аллею почетного захоронения, где возложили цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, побывали на ипподроме, посмотрев там на карабахских скакунов, а также ознакомились с Центром Гейдара Алиева.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!