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Бывший школьный учитель стала президентом Швейцарии

21:12 1144

Швейцарский политик Карин Келлер-Зуттер, занимавшая ранее посты министра финансов и вице-президента страны, избрана главой государства на 2025 год. Об этом сообщило Федеральное собрание (парламент) Швейцарии в X.

Швейцария - федеративная парламентская республика. Президент избирается парламентом из числа членов Федерального совета (правительство) сроком на один год без права переизбрания на следующий срок. Ранее этот пост занимала Виола Амхерд.

Келлер-Зуттер (Свободная демократическая партия. Либералы, СДПЛ) получила 168 голосов из 203. Она вступит в должность с 1 января 2025 года. На пост вице-президента избран Ги Пармелен (Швейцарская народная партия), ранее он занимал должность министра экономики страны.

Келлер-Зуттер родилась в 1963 году в католической семье. Училась на переводчика в Цюрихском университете прикладных наук, затем окончила аспирантуру по педагогике во Фрибургском университете. До начала политической карьеры в 1992 году работала учителем в школе. Британская газета Financial Times в 2023 году включила ее в список 25 самых влиятельных женщин года.

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