Ильхам Алиев поделился публикацией о Гейдаре Алиеве
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Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился публикацией в своих аккаунтах в социальных сетях в связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
В публикации говорится: «12 декабря - день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева».
12 Dekabr - Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım günü#HeydərƏliyev #HeydarAliyev pic.twitter.com/EDhisOTCYP— İlham Əliyev (@azpresident) December 11, 2024
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