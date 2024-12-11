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Ильхам Алиев поделился публикацией о Гейдаре Алиеве

21:23 1033

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился публикацией в своих аккаунтах в социальных сетях в связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

В публикации говорится: «12 декабря - день памяти общенационального лидера Гейдара Алиева».

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