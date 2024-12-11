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15-й пакет санкций против России

21:33 1023

Послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России, сообщает издание «Настоящее время».

Ограничительные меры направлены в том числе на борьбу против нефтяных танкеров «теневого флота», благодаря которым Россия обходит «ценовой потолок», и аффилированных с ними нефтетрейдерских компаний и перевозчиков.

В проекте нового пакета санкций, который ранее оказался в распоряжении «Настоящего времени», были указаны глава Мордовии Артем Здунов, певица Лариса Долина, российские военные, сотрудники «Газпрома», китайские бизнесмены, а также северокорейские военные – замначальника Генштаба КНДР Ким Ён Бок и министр обороны Но Кван Чхоль.

В санкционный список также могут попасть одна из крупнейших компаний-девелоперов России «ПИК – специализированный застройщик» и ее основной акционер Сергей Гордеев.

Официально документ будет опубликован позднее. Окончательно 15-й пакет санкций утвердят министры иностранных дел 16 декабря в Брюсселе.

Ранее согласовать пакет не удавалось трижды. 6 декабря Reuters писал, что тогда два государства — члена ЕС выступили против продления сроков, предоставленных европейским компаниям для вывода инвестиций из России. Politico уточнял, что против этого положения выступили Латвия и Литва. В конце ноября Bloomberg со ссылкой на внутренние документы сообщал, что под новые ограничения в рамках новых санкций ЕС могут попасть более 45 российских танкеров, свыше 50 человек и около 30 компаний, в том числе из Сербии, Ирана, ОАЭ и Китая. Россия называет санкции незаконными.

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