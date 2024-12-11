Террорист-смертник взорвал афганского министра

В результате взрыва в центре Кабула погиб Халил Хаккани – исполняющий обязанности министра по делам беженцев в правительстве движения «Талибан». Об этом сообщает Reuters.

Подрыв в здании министерства по делам беженцев устроил террорист-смертник. Вместе с Хаккани погибли еще шесть человек. Представитель «Талибана» заявил, что чиновник был убит боевиками группировки «Исламское государство». Сама группировка пока не комментировала произошедшее.

Халил Хаккани – дядя Сираджуддина Хаккани, исполняющего обязанности министра внутренних дел. После прихода к власти талибов «Сеть Хаккани» взяла на себя ответственность за охрану Кабула. Соединенные Штаты считают эту сеть ответственной за нападение на посольство США в Кабуле. Сираджуддин и Халил Хаккани были объявлены в розыск американскими властями. В 2024 году Госдеп объявил о вознаграждении в размере 10 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту Сираджуддина Хаккани; Минфин США – 5 млн долларов за информацию о Халиле Хаккани.