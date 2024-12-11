Зеленский раскритиковал Орбана и отклонил его «рождественское перемирие»

11 декабря премьер-министр Венгрии сообщил, что провел часовой разговор по телефону с президентом РФ. Орбан отметил, что сейчас мир переживает «самые опасные недели войны», поэтому необходимо использовать «все имеющиеся дипломатические инструменты для содействия прекращению огня и миру».

В Кремле подтвердили состоявшийся разговор Путина с Орбаном по «украинской проблематике». В пресс-релизе администрации президента РФ говорилось, что премьер Венгрии выразил заинтересованность в «политико-дипломатическом разрешении» российско-украинской войны, «в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров».

Владимир Зеленский, комментируя разговор Орбана с Путиным, заявил, что переговоры о прекращении войны нельзя вести без Украины. «Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции», — написал президент Украины в своем телеграм-канале.

«Совершенно понятно, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужна решимость Америки, единство Европы и настрой всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН. Не нужно играть на собственный имидж за счет единства — нужно заботиться об общем успехе. Именно единство в Европе всегда приносит успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины», - заявил президент Зеленский.

В то же время премьер Венгрии сообщил, что Будапешт, чье председательство в Совете ЕС подходит к концу, предлагал Украине прекратить огонь и провести обмен пленными с Россией на Рождество, однако Киев идею отклонил. «Мы предложили рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня это явно отверг и исключил», — написал Орбан в X.

Он репостнул публикацию из X Зеленского, в которой тот заявил о надежде, что Орбан «хотя бы не будет звонить Асаду в Москву», и отметил, что «никто не должен повышать личный имидж за счет единства».

9 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел переговоры во Флориде с избранным президентом США Дональдом Трампом. На следующий день глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Орбан в ближайшие дни продолжит свою «миротворческую миссию» по Украине. По данным СМИ, 12 декабря Орбан может встретиться в Турции с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.