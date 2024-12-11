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Хаменеи готовится к новой войне в Сирии
Новость дня
Хаменеи готовится к новой войне в Сирии

Государство под названием «серая зона»

новый мир
Георгий Бовт, автор haqqin.az
21:54 1244

Лидер Ирана аятолла Хаменеи впервые прокомментировал свержение режима Башара Асада в соседней Сирии, обвинив в этом США и Израиль. В данном случае, скорее, можно считать это признанием того, что сам Иран сейчас теряет свое влияние на эту страну. Тогда как другие заинтересованные игроки без промедления и лишнего стеснения пытаются нащупать контакты с новыми сирийскими властями.

Вчера они считались «террористами», сегодня «пришедшими к власти повстанцами», а завтра, глядишь, станут «партнерами». Попутно главные заинтересованные третьи силы пытаются хоть как-то наладить контроль за ситуацией и оперативно порешать собственные неотложные задачи. Пока пыль от рухнувшего режима не осела, а дым от победных боев исламистов не развеялся.

По некоторым сведениям, группировки, свергнувшие режим, начали устанавливать платформы для полевых казней на площадях

Так, Израиль спешит уничтожить оставшийся от режима Асада военный потенциал, чтобы он не достался новым властям Сирии, а далее уже непонятно кому. За истекшие дни после падения режима были нанесены сотни авиаударов по военным объектам страны. Также ЦАХАЛ продолжает наземное вторжение в Сирию, войдя в демилитаризованную зону в районе Голанских высот и приблизившись уже на полсотни километров к Дамаску и даже ближе. По некоторым сведениям, израильские и американские военные совершили совместную высадку в горах Каламун в районе Дамаска, где расположены военные базы бывшего сирийского режима. Также израильтянами уничтожен практически весь военно-морской флот Сирии.

Новые власти страны пока с такими действиями вынуждены мириться. Так, когда главу группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммеда аль-Джулани напрямую спросили, собирается ли он прекратить атаки Израиля, он заявил: «Сирия не вступит в новую войну – на сей раз с Израилем. Страна не готова к новой войне. Нашей самой большой угрозой были «Хезболла» и поддерживаемые Ираном шиитские ополченцы в Сирии». Так что тактика Израиля по минимизации угроз собственной безопасности пока, получается, себя оправдывает.

Что касается США, то сейчас они пытаются свести к минимуму атаки поддерживаемых Турцией группировок против своих давних союзников в Сирии - курдов. Задача максимум – не допустить оккупации Турцией всей северной части Сирии за пределами «санитарной зоны», которая отделяла бы ее от населенных курдами районов Сирии. С этим США, похоже, готовы будут смириться. Пока, впрочем, результаты усилий американцев – средние.

Что касается США, то сейчас они пытаются свести к минимуму атаки поддерживаемых Турцией группировок против своих давних союзников в Сирии - курдов

Курды потеряли контроль над важным (ввиду близости к Ираку и иракскому Курдистану) городом Дейр-аз-Зор: протурецкие исламисты, принадлежащие к Сирийской национальной армии, продолжают атаковать курдскую автономию и требуют освобождения членов ИГ, которые содержатся в охраняемом курдами лагере Аль-Холь. После взятия СНА города Манбиджа вроде бы заключили временное соглашение о прекращении огня, но долго оно не продержалось. Курды пытаются контратаковать.

Межу тем, сами новые власти пытаются работать над имиджем, пытаясь доказать, что они никакие не исламисты-головорезы, а вполне договороспособные деятели.  

Лидером ХТШ назначен временный премьер-министр Сирии, им стал Мухаммад аль-Башир, он будет исполнять обязанности до марта 2025 года, но не ясно, пройдут ли к этому моменту выборы, и кто будет возглавлять Сирию в дальнейшем. Госсимволами новой власти стали сразу два флага - новый сирийский, а также белый с надписью "Нет бога кроме Аллаха". Но не черный, как было у "Аль-Каиды" и ИГИЛ. Это часть «ребрендинга», который проводит лидер ХТШ Ахмад аш-Шараа, он же Абу-Мухаммад аль-Джулани. Главная цель ХТШ сегодня - набрать политические очки и доказать свою значимость и способность стать легитимным участником (или даже лидером) новой системы управления в сложной многоэтнической и многоконфессиональной Сирии.

Вопреки ожиданиям, новая власть не выдворяет российские войска

Ранее ХТШ именно в этих целях объявила об отделении от «Аль-Каиды», сменила термин «джихад» на «революцию», что выглядит как вполне прагматичный шаг для привлечения местной поддержки. Лидеры ХТШ делают заявления о защите меньшинств, хотя для многих подобная позиция кажется скорее демонстрацией, чем принципом. Талибы, пришедшие к власти в Афганистане, сначала тоже делали немало в меру прогрессивных по их меркам заявлений, но уже вскоре развернулись во всей своей мракобесной красе. Также Аль-Джулани призвал чиновников вернуться на работу, что может быть воспринято, как готовность проявлять определенные технократические принципы в госуправлении. Впрочем, вопреки распространенным было СМИ слухам, никаких декретов по вопросу о «свободной» одежде женщин и свободы для журналистов сирийских СМИ ХТШ не издавали, распространенная информацию о якобы «необязательности» хиджаба оказалась ложной.

Вычеркнут ли теперь «Хайят Тахрир аш-Шам» из списка террористических организаций США?

Бывший посол США в Ливане, а ныне глава отдела по контртерроризму в Госдепе Элизабет Ричардс намекает на такую возможность: "ХТШ признана нами и ООН террористической группировкой, но мы не можем ждать, пока они станут матерью Терезой и лишь потом начать разговор...нам надо работать в серой зоне". Сам же госсекретарь США Блинкен, который теперь отправляется в экстренную поездку на Ближний Восток, заявляет, что США «признают и полностью поддержат» будущее сирийское правительство, которое возникнет в результате инклюзивного и прозрачного переходного процесса. Как мы понимаем, эти формулировки можно трактовать довольно широко.

Что касается российских военных баз в провинции Латакия, то их судьба пока неопределенная. Известно, что военные корабли отошли из военно-морской базы в Тартусе на безопасное от берега расстояния. Со стороны новых властей Сирии звучат вроде бы относительно примирительные заявления о готовности выстраивать дружеские отношения с Россией. Судя по всему, идет активная кулуарная работа и переговоры о возможности все-таки сохранения российских баз в Сирии.

Будущее Сирии - самый большой вопрос

Вполне возможно, хотя маловероятно, что определенную роль в этом играет Турция. Хотя скорее Анкара как раз не заинтересована в сохранении этих военных объектов, но могла бы в определенной степени гарантировать их безопасную эвакуацию. Новые власти Сирии рассмотрят вопрос о судьбе военных баз России, заявил глава группировки «Джейш аль-Ислам» (Армия ислама) Мухаммед Аллуш.

При этом из Сирии продолжают поступать свидетельства того, что исламистам не всегда удается «держать себя в руках». В соцсетях распространяются сообщения о карательных акциях отрядов исламистов против алавитов, являвшихся опорой Асада в Сирии. Публикуются видео, как утверждается, с убийствами алавитов в провинции Латакия и в районе Хомса.

По некоторым сведениям, группировки, свергнувшие режим, начали устанавливать платформы для полевых казней на площадях. Но все сколь-либо известные международные правозащитные организации пока на сей счет хранят глубокомысленное молчание. А европейские страны одна за другой прекращают прием заявлений на предоставление убежища от граждан Сирии. Ну что ж, сказано было довольно четко и откровенно: «Работаем в серой зоне». Не до сантиментов!..

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