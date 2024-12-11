Государство под названием «серая зона»

Лидер Ирана аятолла Хаменеи впервые прокомментировал свержение режима Башара Асада в соседней Сирии, обвинив в этом США и Израиль. В данном случае, скорее, можно считать это признанием того, что сам Иран сейчас теряет свое влияние на эту страну. Тогда как другие заинтересованные игроки без промедления и лишнего стеснения пытаются нащупать контакты с новыми сирийскими властями. Вчера они считались «террористами», сегодня «пришедшими к власти повстанцами», а завтра, глядишь, станут «партнерами». Попутно главные заинтересованные третьи силы пытаются хоть как-то наладить контроль за ситуацией и оперативно порешать собственные неотложные задачи. Пока пыль от рухнувшего режима не осела, а дым от победных боев исламистов не развеялся.

Так, Израиль спешит уничтожить оставшийся от режима Асада военный потенциал, чтобы он не достался новым властям Сирии, а далее уже непонятно кому. За истекшие дни после падения режима были нанесены сотни авиаударов по военным объектам страны. Также ЦАХАЛ продолжает наземное вторжение в Сирию, войдя в демилитаризованную зону в районе Голанских высот и приблизившись уже на полсотни километров к Дамаску и даже ближе. По некоторым сведениям, израильские и американские военные совершили совместную высадку в горах Каламун в районе Дамаска, где расположены военные базы бывшего сирийского режима. Также израильтянами уничтожен практически весь военно-морской флот Сирии. Новые власти страны пока с такими действиями вынуждены мириться. Так, когда главу группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммеда аль-Джулани напрямую спросили, собирается ли он прекратить атаки Израиля, он заявил: «Сирия не вступит в новую войну – на сей раз с Израилем. Страна не готова к новой войне. Нашей самой большой угрозой были «Хезболла» и поддерживаемые Ираном шиитские ополченцы в Сирии». Так что тактика Израиля по минимизации угроз собственной безопасности пока, получается, себя оправдывает. Что касается США, то сейчас они пытаются свести к минимуму атаки поддерживаемых Турцией группировок против своих давних союзников в Сирии - курдов. Задача максимум – не допустить оккупации Турцией всей северной части Сирии за пределами «санитарной зоны», которая отделяла бы ее от населенных курдами районов Сирии. С этим США, похоже, готовы будут смириться. Пока, впрочем, результаты усилий американцев – средние.

Курды потеряли контроль над важным (ввиду близости к Ираку и иракскому Курдистану) городом Дейр-аз-Зор: протурецкие исламисты, принадлежащие к Сирийской национальной армии, продолжают атаковать курдскую автономию и требуют освобождения членов ИГ, которые содержатся в охраняемом курдами лагере Аль-Холь. После взятия СНА города Манбиджа вроде бы заключили временное соглашение о прекращении огня, но долго оно не продержалось. Курды пытаются контратаковать. Межу тем, сами новые власти пытаются работать над имиджем, пытаясь доказать, что они никакие не исламисты-головорезы, а вполне договороспособные деятели. Лидером ХТШ назначен временный премьер-министр Сирии, им стал Мухаммад аль-Башир, он будет исполнять обязанности до марта 2025 года, но не ясно, пройдут ли к этому моменту выборы, и кто будет возглавлять Сирию в дальнейшем. Госсимволами новой власти стали сразу два флага - новый сирийский, а также белый с надписью "Нет бога кроме Аллаха". Но не черный, как было у "Аль-Каиды" и ИГИЛ. Это часть «ребрендинга», который проводит лидер ХТШ Ахмад аш-Шараа, он же Абу-Мухаммад аль-Джулани. Главная цель ХТШ сегодня - набрать политические очки и доказать свою значимость и способность стать легитимным участником (или даже лидером) новой системы управления в сложной многоэтнической и многоконфессиональной Сирии.

Ранее ХТШ именно в этих целях объявила об отделении от «Аль-Каиды», сменила термин «джихад» на «революцию», что выглядит как вполне прагматичный шаг для привлечения местной поддержки. Лидеры ХТШ делают заявления о защите меньшинств, хотя для многих подобная позиция кажется скорее демонстрацией, чем принципом. Талибы, пришедшие к власти в Афганистане, сначала тоже делали немало в меру прогрессивных по их меркам заявлений, но уже вскоре развернулись во всей своей мракобесной красе. Также Аль-Джулани призвал чиновников вернуться на работу, что может быть воспринято, как готовность проявлять определенные технократические принципы в госуправлении. Впрочем, вопреки распространенным было СМИ слухам, никаких декретов по вопросу о «свободной» одежде женщин и свободы для журналистов сирийских СМИ ХТШ не издавали, распространенная информацию о якобы «необязательности» хиджаба оказалась ложной. Вычеркнут ли теперь «Хайят Тахрир аш-Шам» из списка террористических организаций США? Бывший посол США в Ливане, а ныне глава отдела по контртерроризму в Госдепе Элизабет Ричардс намекает на такую возможность: "ХТШ признана нами и ООН террористической группировкой, но мы не можем ждать, пока они станут матерью Терезой и лишь потом начать разговор...нам надо работать в серой зоне". Сам же госсекретарь США Блинкен, который теперь отправляется в экстренную поездку на Ближний Восток, заявляет, что США «признают и полностью поддержат» будущее сирийское правительство, которое возникнет в результате инклюзивного и прозрачного переходного процесса. Как мы понимаем, эти формулировки можно трактовать довольно широко. Что касается российских военных баз в провинции Латакия, то их судьба пока неопределенная. Известно, что военные корабли отошли из военно-морской базы в Тартусе на безопасное от берега расстояния. Со стороны новых властей Сирии звучат вроде бы относительно примирительные заявления о готовности выстраивать дружеские отношения с Россией. Судя по всему, идет активная кулуарная работа и переговоры о возможности все-таки сохранения российских баз в Сирии.