Франция и Польша обсудят отправку в Украину 40 тысяч миротворцев

Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Варшаву в четверг, 12 декабря, планирует обсудить с премьер-министром Польши Дональдом Туском размещение миротворческих сил на территории Украины после окончания войны.

По данным Rzeczpospolita, Варшава и Париж обсуждают потенциальную 40-тысячную миссию, которая будет состоять из войск разных стран. Собеседники издания не уточнили, их каких именно государств ЕС могут прибыть военные. Миссия будет следить за режимом прекращения огня и возможными нарушениями.

Вместе с тем высокопоставленный польский чиновник в разговоре с Politico отметил, что Варшава была удивлена предложением Макрона. По словам собеседника издания, вопросы о создании миротворческих миссий должны решаться в рамках ООН и ОБСЕ, а не в ходе дискуссии президентов двух стран.

Ранее Макрон высказывал идею отправки военных инструкторов для Украины во время продолжающейся войны. Rzeczpospolita отмечает, что президент Франции, по всей вероятности, обсуждал идею миротворческой миссии с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в минувшую субботу в Париже. Сам Зеленский после встречи с Макроном говорил, что обещал подумать над предложением французского президента о гарантиях безопасности для Украины. Из слов Зеленского следовало, что Макрон предложил до момента вступления Украины в НАТО разместить в стране иностранный военный контингент в качестве гаранта безопасности. Зеленский не уточнил, о какой именно стране может идти речь. Украинский лидер также отмечал, что Киеву для прекращения боевых действий нужны гарантии безопасности от союзников, в том числе приглашение страны в НАТО.