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В Крыму прогремели взрывы

11 декабря 2024, 22:50 1480

В Севастополе вечером 11 декабря были слышны взрывы, сообщает телеграм-канал «Крымский ветер».

До этого российские мониторинговые телеграм-каналы писали об угрозе ударов беспилотников, «Крымский ветер» отмечает, что после звуков взрывов в районе Камышовой бухты поднимается дым.

В свою очередь «глава Севастополя» Михаил Развожаев заявил, что это работа ПВО России, которая «сбила два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря на высоте почти в 2 километра». Тревогу в городе объявили после звуков взрывов, в городе также приостановил работу наземный пассажирский транспорт.

Позже Развожаев заявил, что ПВО России продолжает работать в городе, в районе Балаклавы и Инкермана якобы сбиты 2 воздушные цели.

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