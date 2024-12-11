В Крыму прогремели взрывы

До этого российские мониторинговые телеграм-каналы писали об угрозе ударов беспилотников, «Крымский ветер» отмечает, что после звуков взрывов в районе Камышовой бухты поднимается дым.

В свою очередь «глава Севастополя» Михаил Развожаев заявил, что это работа ПВО России, которая «сбила два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря на высоте почти в 2 километра». Тревогу в городе объявили после звуков взрывов, в городе также приостановил работу наземный пассажирский транспорт.

Позже Развожаев заявил, что ПВО России продолжает работать в городе, в районе Балаклавы и Инкермана якобы сбиты 2 воздушные цели.