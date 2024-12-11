Крупному оппозиционному телеканалу Грузии грозит закрытие

По словам генерального директора Георгия Габуния, один из основателей канала Заза Окуашвили принял решение о его закрытии. Габуния считает, что Окуашвили «делает все для того, чтобы закрыть его».

Один из крупнейших оппозиционных телеканалов Грузии Mtavari Arkhi может закрыться, сообщает издание Sova News.

По словам Габуния, из-за решения Зазы Окуашвили и действий его директора Гоги Курдадзе Mtavari Arkhi уже остался без финансовых источников, а заключенные контракты постепенно расторгаются, что в конечном итоге сделает работу канала невозможной.

Габуния заверил, что команда Mtavari Arkhi не намерена сдаваться и собирается продолжать борьбу. Журналист подчеркнул, что телеканал будет вести вещание столько, сколько сможет.

Mtavari Arkhi был создан в 2019 году бывшим соратником экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Никой Гварамия. Сейчас он возглавляет оппозиционную партию «Ахали».