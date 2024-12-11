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Крупному оппозиционному телеканалу Грузии грозит закрытие

11 декабря 2024, 23:07 864

Один из крупнейших оппозиционных телеканалов Грузии Mtavari Arkhi может закрыться, сообщает издание Sova News.

По словам генерального директора Георгия Габуния, один из основателей канала Заза Окуашвили принял решение о его закрытии. Габуния считает, что Окуашвили «делает все для того, чтобы закрыть его».

По словам Габуния, из-за решения Зазы Окуашвили и действий его директора Гоги Курдадзе Mtavari Arkhi уже остался без финансовых источников, а заключенные контракты постепенно расторгаются, что в конечном итоге сделает работу канала невозможной.

Габуния заверил, что команда Mtavari Arkhi не намерена сдаваться и собирается продолжать борьбу. Журналист подчеркнул, что телеканал будет вести вещание столько, сколько сможет.

Mtavari Arkhi был создан в 2019 году бывшим соратником экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Никой Гварамия. Сейчас он возглавляет оппозиционную партию «Ахали».

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