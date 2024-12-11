Москва назвала «грабежом» решение США выделить Украине кредит на $20 млрд с использованием доходов от замороженных российских активов, Россия располагает возможностями для ответного изъятия находящихся в ее юрисдикции западных активов, заявили в МИД РФ.

«Объявленное министерством финансов США 10 декабря выделение режиму в Киеве очередного кредита для поддержания обанкротившейся клики Зеленского, которая должна получить от американцев $20 млрд под гарантии доходов от управления «замороженными», а по сути - украденными странами «Группы семи» у России суверенными активами, представляет собой банальный грабеж», - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской заявили, что «в уголовном праве любого государства, претендующего называться цивилизованным, подобное деяние квалифицируется как кража, совершенная в составе преступного сообщества по предварительному сговору»: «Попросту говоря, «семерка» крадет чужие деньги, готовя почву для того, чтобы завладеть и потратить все удерживаемые на Западе российские суверенные резервы».

В МИД РФ уверяют, что «никакие псевдоправовые ухищрения… не останутся без ответа. Россия располагает достаточными возможностями и рычагами для ответного изъятия находящихся в ее юрисдикции западных активов, которые будут в этом случае использованы для наращивания промышленного потенциала и реализации инфраструктурных проектов в российских регионах».

Накануне Минфин США сообщил, что выделит Украине кредит на $20 млрд, который будет погашаться доходами от замороженных активов РФ.

Ранее в среду министр финансов США Джанет Йеллен выразила надежду на то, что решение стран G7 о предоставлении Украине кредитов за счет замороженных российских активов продолжит действовать после вступления в должность избранного американского президента Дональда Трампа.