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Партия Асада объявила о своем финале

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11 декабря 2024, 23:36 877

Сирийское региональное отделение арабской партии «Баас», правившее в Сирии последние 60 лет, объявило о приостановке своей деятельности в стране «до дальнейшего уведомления».

Заявление было опубликовано на сайте партийной газеты. Все принадлежавшее «Баас» вооружение, техника и транспортные средства будут переданы министерству внутренних дел временного правительства Сирии. Имущество и активы будут также переданы под надзор временного правительства.

Сирийское региональное отделение партии «Баас» возникло после раскола внутри единой Партии арабского социалистического возрождения в 1966 году. Партия возглавляла сирийское правительство и являлась правящей в этой стране. С 1970 года партию возглавлял Хафез Асад до своей смерти в 2000 году. После этого партию возглавил его сын Башар Асад, сменивший покойного отца на посту президента страны.

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