Сбылась мечта Роналду

Нападающий Криштиану Роналду, комментируя утверждение Португалии одной из хозяек чемпионата мира 2030 года, заявил в Instagram, что его мечта сбылась.

«Португалия примет чемпионат мира 2030 года и заставит нас гордиться», — отметил футболист.

В среду внеочередной конгресс ФИФА утвердил проведение турнира в шести странах: большинство матчей примут Испания, Португалия и Марокко, еще три игры отдали Уругваю, Парагваю и Аргентине. Чемпионат мира 2034 года проведет Саудовская Аравия, где Роналду с 2023-го выступает за «Ан-Наср».