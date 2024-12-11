Ответ официального Баку на заявление Блинкена

Об этом говорится в комментарии главы пресс-службы МИД Айхана Гаджизаде по поводу антиазербайджанского заявления госсекретаря США Энтони Блинкена.

Министерство иностранных дел Азербайджана осуждает и отвергает заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, «искажающее ситуацию с защитой прав и свобод человека в стране и направленное на вмешательство в судебно-правовые процессы Азербайджана».

«Мы решительно осуждаем и отвергаем предвзятое заявление госсекретаря США Энтони Блинкена от 11 декабря 2024 года, искажающее существующую ситуацию в отношении защиты прав и свобод человека в нашей стране и направленное на вмешательство в судебно-правовой процесс Азербайджана. К сожалению, из-за вмешательства Государственного департамента США во главе с госсекретарем Блинкеном во внутренние дела Азербайджана в течение последних 4 лет рассматриваемый период считается потерянным для азербайджано-американских отношений, которые на протяжении многих периодов славились дружбой и сотрудничеством.

Всем хорошо известно, что выступление Энтони Блинкена с позиции двойных стандартов в отношении нынешней ситуации с правами человека в нашей стране парализовало политику США на Южном Кавказе в целом», - говорится в заявлении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что «при новой администрации США отношения дружбы и партнерства между Азербайджаном и США будут восстановлены».