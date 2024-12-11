Главком ВСУ рассказал о жестких боях. Русские превосходят
Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский побывал на Покровском направлении.
«Во время работы на Покровском направлении лично посетил воинов 38-й отдельной бригады морской пехоты. В настоящее время на Покровском направлении продолжаются бои с превосходящим, прежде всего, в живой силе противником», - сообщил Сырский в соцсетях.
По словам главнокомандующего ВСУ, приходится принимать нестандартные решения: «Бои носят исключительно жесткий характер. Российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск».
Сырский добавил, что в таких условиях «главная задача - усилить оборону, в частности, обеспечить подразделения ВСУ достаточным количеством боеприпасов и их постоянным подвозом».
Спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» подполковник Назар Волошин в эфире национального телемарафона 11 декабря сообщил, что российские войска атаковали украинские укрепления в Донецкой области, в результате длительных боев две позиции Сил обороны уничтожены, одна потеряна.