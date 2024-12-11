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Главком ВСУ рассказал о жестких боях. Русские превосходят

00:14 507

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский побывал на Покровском направлении.

«Во время работы на Покровском направлении лично посетил воинов 38-й отдельной бригады морской пехоты. В настоящее время на Покровском направлении продолжаются бои с превосходящим, прежде всего, в живой силе противником», - сообщил Сырский в соцсетях.

По словам главнокомандующего ВСУ, приходится принимать нестандартные решения: «Бои носят исключительно жесткий характер. Российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск».

Сырский добавил, что в таких условиях «главная задача - усилить оборону, в частности, обеспечить подразделения ВСУ достаточным количеством боеприпасов и их постоянным подвозом».

Спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» подполковник Назар Волошин в эфире национального телемарафона 11 декабря сообщил, что российские войска атаковали украинские укрепления в Донецкой области, в результате длительных боев две позиции Сил обороны уничтожены, одна потеряна.

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