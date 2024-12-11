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Глава ФБР досрочно уходит в отставку

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Директор ФБР Кристофер Рэй заявил о намерении покинуть свой пост в январе 2025 года, сообщают американские СМИ.

«Я решил, что правильным для бюро будет, чтобы я доработал до конца срока нынешней администрации - января, а затем ушел в отставку», - сказал Рэй своим сотрудникам в среду.

Избранный президент США Дональд Трамп назвал уход Кристофера Рэя «великим днем для Америки» и пообещал восстановить верховенство закона в США. В конце ноября он объявлял о выдвижении Кэша Пателя на пост директора ФБР.

Согласно американскому законодательству, главу ФБР назначают на десятилетний срок. Его кандидатуру предлагает президент, затем утверждает Конгресс США.

Как отмечает The New York Times, Рэй уйдет с поста за два года до того, как его десятилетний срок закончится.

Рэй занимает пост директора ФБР с 2017 года. Тогда его кандидатуру предложил Трамп в ходе своего первого срока в Белом доме. В дальнейшем отношения Трампа с Рэем испортились, отмечали американские СМИ. Трамп ранее неоднократно выразил критиковал работу уходящего директора ФБР. На странице в соцсети Truth Social политик, в частности, отмечал, что уровень преступности в США находится на рекордно высоком уровне и что в страну проникают нелегальные мигранты из тюрем и психиатрических учреждений. Среди других претензий Трампа к Рэю — проведенный сотрудниками ФБР обыск в его имении по делу о нарушении правил хранения секретных документов, который республиканец называл «вторжением».

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