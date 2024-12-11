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Сторонники Палестины напали на чемпиона мира

01:15 786

На 47-летнего американского боксера, многократного чемпиона мира Флойда Мейвезера напали в Лондоне, сообщает The Sun.

По информации издания, злоумышленники оказались сторонниками Палестины, а нападение связано с позицией спортсмена по ситуации в Газе.

Как пишет The Sun, на Мейвезера напали, когда боксер зашел в один из ювелирных магазинов Лондона, чтобы сделать покупки. По сообщениям очевидцев, нападавшие начали оскорблять спортсмена и спрашивать у него про поддержку Израиля. Мейвезер ответил, что гордится своей позицией. После этого сторонники Палестины, Флойд и его охрана вышли на улицу.

Как рассказал сам боксер, профессионально сработали телохранители, которые мгновенно отреагировали, оттеснили активистов и вывели его на улицу, где посадили в машину. Мейвезер категорически опроверг сообщения, что кому-то удалось его ударить.

Боксер - яростный сторонник Израиля. Флойд отправлял в Израиль благотворительную помощь, которая включала продукты, оборудование, бронежилеты. За несколько дней до нападения он основал благотворительный фонд Mayweather Israel Initiative, цель которого — дарить подарки на день рождения каждому израильскому сироте. В октябре Мейвезер посетил Израиль и назвал страну «домом вдали от дома». Кроме того, Флойд побывал на военной базе, посетил раненых израильских солдат, встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Мейвезер завершил боксерскую карьеру в 2017 году, известен как один из богатейших спортсменов планеты.

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