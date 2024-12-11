Эрдоган мирит конфликтующие страны

«Надеюсь, что согласованное совместное заявление заложит основу для сотрудничества, экономического развития и процветания в регионе на основе уважения», - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре с президентом Сомали Хасаном Шейхом Махмудом и премьер-министром Эфиопии Абией Ахмедом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о достижении лидерами Сомали и Эфиопии договоренности по урегулированию имеющегося между ними конфликта.

«Благодаря доверию Сомали и Эфиопии к нашей стране мы достигли важного этапа в анкарском процессе, который начали около восьми месяцев назад. Таким образом, мы совершили первый шаг к новому началу, основанному на мире и сотрудничестве между Сомали и Эфиопией», - сказал Эрдоган.

Президент Турции поздравил лидеров Эфиопии и Сомали с достигнутым в Анкаре историческим компромиссом. По его словам, мир и стабильность между Эфиопией и Сомали создают новые перспективы для народов региона.

Он подчеркнул, что две страны, преодолев обиды и недоразумения, сделали шаг к миру и сотрудничеству.

Глава турецкого государства выразил уверенность, что согласованная совместная декларация станет основой для сотрудничества, экономического развития и процветания в регионе на основе взаимного уважения.

Кризис в отношениях между Сомали и Эфиопией возник после того, как 1 января Ахмед и глава полуавтономного региона Сомали - Сомалиленда - Муса Бихи Абди заключили меморандум о взаимопонимании для обеспечения доступа Эфиопии к морским портам. Как сообщала газета Addis Standard, Сомалиленд предоставил Эфиопии возможность создать на своей территории базу ВМС в обмен на признание в качестве суверенного государства. Власти Сомали заявили, что намерены оспорить меморандум, который, как они считают, нарушает суверенитет страны. Мохамуд указал, что Могадишо без колебаний предпримет действия против Аддис-Абебы. Совет мира и безопасности Африканского союза призвал Эфиопию и Сомали к сдержанности, деэскалации и налаживанию продуктивного диалога.

Сомалиленд признается мировым сообществом как часть Сомали, однако власти Сомалиленда в одностороннем порядке объявили о государственном суверенитете весной 1991 года.