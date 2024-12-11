Курды сбили американский беспилотник. В Пентагоне признали

Официальный представитель Министерства обороны США подтвердил, что над Сирией был потерян контакт с американским беспилотником MQ-9 Reaper.

В письменном заявлении для агентства «Анадолу» военный чиновник отметил: «ВВС США 9 декабря над Сирией потеряли контакт с беспилотным летательным аппаратом MQ-9 Reaper, действующим в рамках операции «Непоколебимая решимость».

Чиновник добавил, что в настоящее время проводится оценка инцидента с целью выяснения причин потери контакта с беспилотником и последующих действий.

Агентство напоминает, что накануне боевики РКК/YPG утверждали, что сбили в Сирии турецкий беспилотник типа ANKA, при этом изображения обломков в соцсетях показали, что это был американский MQ-9 Reaper.