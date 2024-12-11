Новые власти Сирии распустят спецслужбы и закроют «печально известные тюрьмы»
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Лидер вооруженной оппозиции, пришедшей к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил о намерении распустить сирийские силы безопасности.
В комментарии Reuters аль-Джулани сообщил о том, что работает над «роспуском сил безопасности предыдущего режима и закрытием печально известных тюрем».
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