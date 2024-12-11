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План Кеннеди-младшего: продвинуть свою невестку на должность замдиректора ЦРУ

02:12 448

Роберт Кеннеди – младший, кандидат на пост министра здравоохранения и социальных служб в новой администрации США, по данным портала Axios, стремится доказать причастность ЦРУ к убийству 35-го президента США Джона Кеннеди.

По данным издания, для этого Кеннеди-младший хочет добиться назначения своей невестки, Амариллис Фокс-Кеннеди, на пост первого заместителя директора ЦРУ.

Axios утверждает, что избранный президент Дональд Трамп чувствует себя обязанным Кеннеди-младшему за поддержку на выборах и готов содействовать его инициативам. В случае утверждения кандидатуры Фокс-Кеннеди Сенатом Конгресса США, она будет настаивать на публикации засекреченных документов, касающихся убийства.

Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе во время предвыборной поездки в Техас. Официальная комиссия по расследованию пришла к выводу, что преступление совершил одиночка Ли Харви Освальд, стрелявший с шестого этажа склада школьных учебников. Винтовка с оптическим прицелом и использованные гильзы были найдены на месте преступления.

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