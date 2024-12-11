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Трамп отправит бывшую невесту сына послом в Грецию

02:32 429

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о номинировании невесты своего сына Дональда Трампа-младшего Кимберли Гилфойл послом в Грецию. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Будущий президент США заявил, что Гилфойл была его «близким другом и соратником в течение многих лет».

Кимберли Гилфойл и Дональд Трамп-младший

«Ее большой опыт и лидерство в области права, СМИ и политики, а также острый интеллект делают ее чрезвычайно квалифицированной для представления Соединенных Штатов и защиты их интересов за рубежом», – добавил он.

После объявления о назначении Гилфойл сказала, что для нее это большая честь и она с нетерпением ждет «выполнения повестки дня Трампа, поддержки наших греческих союзников и открытия новой эры мира и процветания».

55-летняя Гилфойл – бывшая помощница окружного прокурора в Сан-Франциско и телеведущая Fox News, работала в кампании Республиканской партии на выборах 2018 года.

Гилфойл с 2020 года была помолвлена с 46-летним Дональдом Трампом-младшим. При этом таблоиды публикуют его совместные снимки с 38-летней светской львицей Беттиной Андерсон, дочерью банкира Гарри Лоя Андерсона-младшего. 10 декабря Daily Mail опубликовал фото, на которых Трамп-младший запечатлен держащимся с ней за руки. По данным таблоида, они провели романтический ужин, на котором отметили 38-летие Беттины. О разрыве помолвки Трампа-младшего и Гилфойл якобы планируется сообщить уже после инаугурации избранного президента.

Беттина Андерсон и Дональд Трамп-младший
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