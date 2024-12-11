Будущий директор ФБР хочет «расследовать деятельность Зеленского»
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Будущий директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель, кандидатуру которого внёс избранный президент Дональд Трамп, планирует «расследовать деятельность президента Украины Владимира Зеленского».
Об этом Патель заявил в подкасте Kash's Corner.
Будущий глава ФБР считает необходимым выяснить, как использовались Украиной деньги американских налогоплательщиков. В частности, «не придумывал ли Зеленский ложных угроз безопасности Запада», чтобы получать новые вливания из Вашингтона.
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