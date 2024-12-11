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Лига чемпионов: «Барса» вышла в плей-офф, «МанСити» проиграл «Юве»

Турнирная таблица
Эльмир Алиев, отдел спорта
02:57 283

В футбольной Лиге чемпионов завершился 6-й тур.

Мы узнали еще одну команду, которая гарантировала себе как минимум попадание в плей-офф. После «Ливерпуля» вторым таким клубом стала «Барселона», обыгравшая в среду в гостях дортмундскую «Боруссию» - 3:2.

У уверенно лидирующего «Ливерпуля» 18 очков, у «Барсы» - 15. При этом английская команда все еще не гарантировала себе место в первой восьмерке. Теоретически мерсисайдцы еще могут не попасть напрямую в 1/8 финала, но это крайне маловероятный расклад.

По 13 очков имеют «Арсенал», «Байер», «Астон Вилла», «Интер», «Брест» и «Лилль». Опять-таки чисто теоретически какая-то из этих команд может в итоге оказаться ниже 24-го места, но, скорее всего, все эти коллективы сыграют как минимум в 1/16 финала.

6-й тур выявил и первых неудачников - команды, которые за два тура до финиша основной стадии потеряли даже теоретические шансы сыграть в плей-офф. Это - «Лейпциг», «Слован» и «Янг Бойз», не набравшие ни одного очка.

Даже несмотря на победу над «Зальцбургом» (3:0), по-прежнему вне плей-офф «ПСЖ». У французов 7 очков. Они занимают 25-е место. 23 января в рамках 7-го тура парижане примут «Манчестер Сити», который с 8 очками идет на 22-й позиции. Фактически это будет матч за выживание в Лиге чемпионов. «МанСити», переживающий сейчас крайне неприятные времена, сегодня проиграл в гостях «Ювентусу» - 0:2. 

Чуть лучше ситуация у мадридского «Реала», который с 9 очками занимает 20-ю строчку. В этом туре «Королевский клуб» обыграл на выезде «Аталанту» - 3:2.

ВСЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 6-го ТУРА

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