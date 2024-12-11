170 миллионов на забор на границе с Россией и Беларусью

52 млн евро будет выделено Польше, 50 млн — Финляндии. Также в списке Латвия (17 млн евро), Литва (15,4 млн), Эстония (19,4 млн) и Норвегия (16,4 млн).

Шесть европейских стран, соседствующих с Россией и Беларусью, получат 170 млн евро на защиту своих границ, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон Дер Ляйен отметила, что такое решение было принято, поскольку эти страны «мужественно охраняют» внешние границы ЕС «от угроз всех форм, исходящих из России и Беларуси». По ее словам, деньги пойдут на модернизацию оборудования электронного наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей, развертывание мобильных средств обнаружения и противодействие беспилотникам.

Ранее сообщалось, что балтийские страны и Польша собираются возвести на границе 700-километровую линию обороны. По предварительным оценкам, проект, призванный обеспечить защиту от вторжения и других «вредных действий» России и Беларуси, обойдется в 2,5 млрд евро. Лидеры европейских стран подчеркивали, что появление подобной инфраструктуры на восточной границе среди прочего позволит решить проблему гибридных угроз, которые включают дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и попытки создать миграционный кризис.

Польский премьер Дональд Туск говорил, что им удалось убедить партнеров по ЕС профинансировать этот проект.

После вторжения России в Украину страны Балтии значительно повысили траты на оборону. Расходы Литвы, Эстонии и Латвии на эти цели сегодня составляют 1,8 млрд евро, 1 млрд евро и 970 млн евро соответственно, подсчитывал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира. В свою очередь Польша тратит на оборону 4,2% от ВВП, в 2025 году эта цифра вырастет до 4,7% или $46 млрд.