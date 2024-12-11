170 миллионов на забор на границе с Россией и Беларусью
Шесть европейских стран, соседствующих с Россией и Беларусью, получат 170 млн евро на защиту своих границ, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
52 млн евро будет выделено Польше, 50 млн — Финляндии. Также в списке Латвия (17 млн евро), Литва (15,4 млн), Эстония (19,4 млн) и Норвегия (16,4 млн).
Фон Дер Ляйен отметила, что такое решение было принято, поскольку эти страны «мужественно охраняют» внешние границы ЕС «от угроз всех форм, исходящих из России и Беларуси». По ее словам, деньги пойдут на модернизацию оборудования электронного наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей, развертывание мобильных средств обнаружения и противодействие беспилотникам.
Ранее сообщалось, что балтийские страны и Польша собираются возвести на границе 700-километровую линию обороны. По предварительным оценкам, проект, призванный обеспечить защиту от вторжения и других «вредных действий» России и Беларуси, обойдется в 2,5 млрд евро. Лидеры европейских стран подчеркивали, что появление подобной инфраструктуры на восточной границе среди прочего позволит решить проблему гибридных угроз, которые включают дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и попытки создать миграционный кризис.
Польский премьер Дональд Туск говорил, что им удалось убедить партнеров по ЕС профинансировать этот проект.
После вторжения России в Украину страны Балтии значительно повысили траты на оборону. Расходы Литвы, Эстонии и Латвии на эти цели сегодня составляют 1,8 млрд евро, 1 млрд евро и 970 млн евро соответственно, подсчитывал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира. В свою очередь Польша тратит на оборону 4,2% от ВВП, в 2025 году эта цифра вырастет до 4,7% или $46 млрд.