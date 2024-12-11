«Автобусный» теракт в Израиле: среди жертв ребенок
Четыре человека ранены, включая ребенка, в результате теракта со стрельбой по автобусу под Иерусалимом, сообщают израильские СМИ.
Согласно сообщению, террорист (или террористы) обстрелял автобус, ехавший в Иерусалим.
По словам врачей, в результате теракта ранены четыре человека, из них двое, 12-летний ребенок и 40-летняя женщина, получили огнестрельные ранения. Состояние ребенка тяжелое (пуля ему попала в шею), ранение женщины средней тяжести, они доставлены в больницу в Иерусалиме. Террористу удалось скрыться, ведется его розыск.