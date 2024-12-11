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«Автобусный» теракт в Израиле: среди жертв ребенок

03:11 307

Четыре человека ранены, включая ребенка, в результате теракта со стрельбой по автобусу под Иерусалимом, сообщают израильские СМИ.

Согласно сообщению, террорист (или террористы) обстрелял автобус, ехавший в Иерусалим.

По словам врачей, в результате теракта ранены четыре человека, из них двое, 12-летний ребенок и 40-летняя женщина, получили огнестрельные ранения. Состояние ребенка тяжелое (пуля ему попала в шею), ранение женщины средней тяжести, они доставлены в больницу в Иерусалиме. Террористу удалось скрыться, ведется его розыск.

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