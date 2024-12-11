Грозный атакован
В ночь на 12 декабря беспилотник атаковал здание второго полка МВД по Чечне в Грозном, сообщает источник «Кавказ.Реалии».
Источник утверждает, что пострадали 6 силовиков, данных о жертвах нет. Пользователи соцсетей пишут, что в городе слышали звуки взрывов.
Официальные власти о происшествии пока не сообщали.
Издание напоминает, что это уже третья атака дрона в Чечне с момента начала войны России против Украины. Целью предыдущей атаки, 4 декабря, также была база второго полка. Первая атака БПЛА на Чечню была 29 октября — в результате загорелась крыша одного из зданий Университета спецназа в Гудермесе.