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Грозный атакован

цель — здание полка МВД
03:23 564

В ночь на 12 декабря беспилотник атаковал здание второго полка МВД по Чечне в Грозном, сообщает источник «Кавказ.Реалии».

Источник утверждает, что пострадали 6 силовиков, данных о жертвах нет. Пользователи соцсетей пишут, что в городе слышали звуки взрывов.

Официальные власти о происшествии пока не сообщали.

Издание напоминает, что это уже третья атака дрона в Чечне с момента начала войны России против Украины. Целью предыдущей атаки, 4 декабря, также была база второго полка. Первая атака БПЛА на Чечню была 29 октября — в результате загорелась крыша одного из зданий Университета спецназа в Гудермесе.

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