Тихо, граждане, Трамп думает

Администрация Джо Байдена перевела 20 миллиардов долларов Украине. Они поступят туда в виде кредита, с погашением в виде денег по процентам с замороженных активов российского Центробанка. Об этом решении Белого дома объявила во вторник министр финансов Джанет Йеллен, собравшая своих сотрудников в конференцзале своего министерства. В их присутствии она перевела эти деньги Всемирному банку, который потом отправит их разными траншами Киеву. Йеллен была заметно возбуждена в зале. Она сказала, что предоставление этого кредита стала «самой важной вещью» за все время ее работы в качестве министра.

Речь идет о части 50-миллиардного кредита Украине, о котором договорились страны-члены G7 в этом году. И, конечно, выделение этого крупного кредита стало заметным успехом администрации Байдена. Оно было принято после долгих месяцев напряженных дебатов о том, как предоставить Украине столь необходимую ей экономическую помощь. Кроме того, США и европейские страны хотели выделить ей эту помощь до того, как в свои права вступит избранный президент Дональд Трамп. Сейчас по обе стороны Атлантики сложился консенсус в отношении того, что Трамп может резко сократить военную и другую поддержку Киеву. Однако пока не ясно, смогут ли украинцы использовать хотя бы часть кредита на военные цели. Как сообщает BBC, эти деньги не могут пойти в полном объеме на приобретение оружия. Администрация Байдена надеется, что половину кредита Украина сможет потратить на вооружение, но для этого потребуется разрешение Конгресса, а то, что подвластные Трампу «народные слуги» примут его, маловероятно. Так что пока просьба Владимира Зеленского о том, чтобы Запад выделил его стране 30 миллиардов долларов с замороженных российских активов, которые можно было бы потратить на приобретение американских систем Patriots остается неудовлетворенной. Зеленский на этой неделе сказал, что его стране нужно от 10-12 этих систем ПВО, чтобы полностью закрыть небо от российских ракет и дронов.

Байден явно старается насытить Украину деньгами и оружием до появления Трампа в качестве нового президента. Однако его сверхусилия, похоже, остаются недооцененными украинскими гражданами. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные опроса, проведенного неправительственным центром New Europe Center. По ним 44.6 процентов украинцев доверяют Дональду Трампу, несмотря на его угрозы остановить помощь Украине и выйти из НАТО. В 2023 году лишь 10 процентов жителей страны предпочитали Трампа Байдену. 78 процентов были двумя руками за «старика Джо». Теперь это число, говорят данные опроса, проведенного в ноябре, сократилось до 55 процентов. Украинское руководство уже давно выражает неудовольствие слишком медленной помощью США, слишком долгими бюрократическими и политическими проволочками перед принятием каждого решения по тому или иному поставляемому виду техники. Киев не впечатляет даже огромный объем помощи США, предоставленный после февраля 2022 года.