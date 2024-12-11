Руководство «Азпетрол» почтило память Гейдара Алиева
10:20 857
Руководство компании «Азпетрол» посетило могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в день его памяти.
Руководство и коллектив компании «Азпетрол» посетили памятник общенациональному лидеру, возложили венки и цветы к его монументу, с уважением почтив память Гейдара Алиева.
Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу, видного общественного деятеля, организатора здравоохранения Азиза Алиева и известного ученого Тамерлана Алиева.
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