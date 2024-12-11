Закрытая встреча ядерных держав

В Дубае прошла закрытая встреча пяти ядерных государств, в которой приняла участие Россия. Также на ней присутствовали представители США, Китая, Франции и Великобритании. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление МИД Китайской народной республики, которая председательствует в формате «ядерной пятерки».

Заседание состоялось в ОАЭ еще 4 декабря, однако китайское внешнеполитическое ведомство сообщило о ней только 10 декабря. Эта задержка связана с длительным согласованием итогового коммюнике, пояснило издание.

МИД Китая отметил, что в заседании участвовали официальные лица «экспертного уровня». Представители пяти стран провели дискуссию по вопросам ядерных доктрин.

Стороны провели откровенную дискуссию по тематике ядерных доктрин. Было решено, что такое обсуждение является своевременным в целях углубления понимания ядерных доктрин друг друга и во избежание недопонимания и просчетов.

«Ядерная пятерка», созданная по инициативе Великобритании в 2009 году, является единственной площадкой, где стороны регулярно в закрытом режиме обсуждают вопросы международной безопасности.