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Хаменеи готовится к новой войне в Сирии
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Хаменеи готовится к новой войне в Сирии

Фицо: «После войны все захотят торговать с Россией»

10:42 1469

Премьер Словакии Роберт Фицо выступил против появления новой «железной границы» между Россией и Европой. По его мнению, когда война закончится, «все захотят вести торговлю» с Россией. Фицо считает, что Украина по итогам войны «потеряет треть территорий и не получит приглашения в НАТО».

«Я хочу нормализации отношений с Россией. Мы должны начать нормальный диалог, потому что то, что происходит сегодня, ненормально. И я гарантирую: как только война закончится для всех, отношения будут строиться на основе собственных интересов», — сказал Фицо бразильской газете Folha de S. Paulo.

По мнению главы правительства, Украине не предложат гарантии безопасности, такие как присутствие иностранных войск. «Если это будет считаться счастьем для Украины, о котором все говорят, то я считаю, что украинцев предадут», — добавил он. По мнению Фицо, «единственным решением конфликта является прекращение огня и начало переговоров».

Послы Евросоюза накануне, 11 декабря, согласовали 15-й пакет санкций против России. Они направлены на борьбу с теневым флотом танкеров, с помощью которого Москва обходит установленный странами G7 и их партнерами ценовой потолок на нефть.

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