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Хаменеи готовится к новой войне в Сирии
Новость дня
Хаменеи готовится к новой войне в Сирии

Президент Южной Кореи заявил, что сделал все правильно

10:54 735

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отверг обвинения в мятеже и заявил, что введение военного положения было правильным решением.

По его мнению, отправка войск в парламент во время военного положения не может быть приравнена к мятежу.

Юн Сок Ёль утверждает, что использовал президентские полномочия, чтобы объявить военное положение «для защиты нации и нормализации государственных дел» и против оппозиции, которая парализовала работу правительства.

Президент Южной Кореи назвал это «хорошо выверенным политическим решением» и отверг призывы уйти в отставку.

Лидер правящей партии призвал голосовать за импичмент, хотя ранее выступал против.

Парламент Южной Кореи также поддержал законопроект о проведении специального расследования в отношении первой леди Ким Гон Хи по подозрению в махинациях с ценными бумагами.

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