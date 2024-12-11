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Хаменеи готовится к новой войне в Сирии
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Хаменеи готовится к новой войне в Сирии

Cирию могут перестроить по турецкой модели

11:03 1811

Система управления в Сирии после формирования постоянного правительства вместо переходного может быть организована по так называемой турецкой модели, которая реализована на севере арабской республики. Об этом пишет газета Türkiye со ссылкой на источники в турецкой администрации и правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Временный премьер-министр Мухаммед аль-Башир ранее заявил, что администрация Башара Асада, который в конце минувшей недели покинул пост президента, оставила страну с разрушенной экономикой.

Источники турецкого издания отмечают, что основной опорой в Сирии в новый период станут национальные силы, поддерживаемые Турцией. Анкара осуществила подготовку созданной на севере администрации безопасной зоны в военном и административном аспектах, указывает газета. Регион, в котором проживают 5 млн человек, стал управляться на основе инициатив Турции, пишет она. Была создана модель управления - от муниципальных услуг до армии, полиции, образовательных учреждений и других государственных структур. Теперь эта модель будет применяться в Сирии, отмечает издание.

Источники в правящей турецкой партии также сообщили газете о планах проведения экономических и политических реформ в Сирии. По данным издания, в настоящее время насчитывается порядка 10 млн сирийцев, которые имеют органические связи с Турцией, в том числе 5 млн в безопасной зоне, 1,5 млн перебрались в Европу через Турцию и 3 млн находятся на турецкой территории. По крайней мере 5 млн из них говорят по-турецки, что, как отмечает Türkiye, является важной цифрой.

Турция, по данным ее источников, хочет создать в Сирии структуру, в которой будут представлены все точки зрения, и систему, в которой все сегменты будут иметь высокий уровень представительства. Система, которую Турция создала в регионе, где проживают 5 млн человек и которая охватывает все слои общества, до сих пор функционировала без проблем, утверждает турецкая газета.

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