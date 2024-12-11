Шольц не наговорился с Путиным

«Это должно быть сделано, и я сделаю это снова. Но не стоит питать иллюзий по этому поводу», — отметил канцлер Германии, комментируя телефонный разговор с российским лидером.

Шольц заявил, что расстроился из-за того, что Владимир Путин «просто повторил все свои формулы» во время беседы.

2 декабря президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Политики обсудили ситуацию в Украине.